Neden oyunlar bu kadar fazla yer kaplıyor?

Sabit disklerimiz daha fazla kapasite için yalvarıyor. Bu sorunun bir cevabı olmalı.

Eski PC reklamlarına bakmak hep eğlencelidir, öyle değil mi? 48KB RAM, 450MHz işlemci ya da 10MB depolama alanının hemen her şeye yettiği dönemlerden geçtik. Ancak her şey çok hızlı değişti. Günümüzde onlarca terabayt depolama kapasitesine sahibiz ama sürekli ve hızlı şekilde dolarak daha fazla alana ihtiyaç duyuyoruz. Bunun en önemli suçlusu ise video oyunları.

2016’daki en önemli PC oyun değişimlerinden birisi indirme boyutlarının hızlı bir şekilde şişmesi oldu. Bu durumun olası çözümlerine değinmeden önce nedenlerini inceleyelim.

50 GB’lık bariyer çoktan aşıldı

Eskiden bir DVD’lik oyunlar genelde büyük sayılır ve eğer tüm DVD içeriğini diske kopyalamanız gerekiyorsa bizden düşük not alırlardı. Bu gün neredeyse bütün oyunlar Steam üzerinden downloa ediliyor ve 2016’dan itibaren oyunların download boyutları akıl alır sınırların üstüne çıkmaya başladı. Gördüğüm en büyük paketli oyunlar: İki paketli Call of Duty: Infinity Warfare ve Modern Warfare Remastered oldu.

Bu iki oyunu birden kurmanız için tam olarak 125 GB disk alanına ihtiyacınız var. Bu yetmezmiş gibi internet bağlantısında kota gibi uygulamalara sahip bazı ülkelerdeki zavallı kullanıcıların halini düşünmek bile istemiyoruz.

Bu oyunları bırakın DVD’ye çift katmanlı çift yüzlü BluRay disklere bile doldurmak çok kolay değil. Peki, bunlar tekil örnekler mi? Hayır!

Diğerleri çok geride değildir.

Bunu daha somut terimlerle çözmek için: Sonsuz Savaş’ın PC sürümü Xbox 360 döneminde serbest bırakılırsa, bu verileri toplamak için yaklaşık on DVD gerekecekti. Blu-ray ile bile, Sonsuz Savaş için tek başına iki çift katmanlı diske ihtiyacınız olur.

Diğerleri çok geride değil. Gears of War 4, 73GB. Forza Horizon 3, 50GB. Doom, 65GB. Hitman, 65GB yer kaplıyor.

Oyunların bu kadar alan kaplamasının bir nedeni var ve gittikçe artan bu alanların arkasındaki en önemli sorumlu kişiler bizleriz. Bizim beklentilerimizi karşılamak için yüksek çözünürlüklü dokular ve sıkıştırılmamış ses bu oyunların sürekli şişmesine neden oluyor.

SSD sürücüler her hafta daha ucuzluyor ve pek çok insan işletim sistemi ve birkaç program için 500 GB kapasiteye sahip bir SSD’den daha azına ihtiyaç duyuyor ancak geriye kalan alan yeni oyunlardan en fazla 4 veya 5 tanesini kurmanıza izin verecek kadar az.

Tüm bu oyunları internetten indirmek, sürekli gelen 1-2 GB boyutundaki yamalar ile uğraşmak… Her ay terabayt seviyesine yaklaşan tek ihtiyacınız artık diskler de değil, internet bağlantınız da yetersiz kalıyor.

Gerçekten bunca detaya ihtiyacımız var mı?

Artık pek çok oyun 4K çözünürlük destekliyor. Bunun anlamı şu eğer elinizde 4K oyun oynayacak çözünürlükte ekran ve ekran kartı yoksa bu çözünürlük için onlarca GB büyüklüğünde doku kaplamasını boşuna indiriyorsunuz demektir. Öte yandan İngilizce oynadığınız bir oyun için Almanca ve diğer dillere ait ses dosyalarına ihtiyacınız var mı? Elbette cevap: NEIN! Eğer oyunu sadece senaryo modunda oynayacaksanız gigabytlarca yer kaplayan multiplayer modları ne olacak? Ya da tam tersi?

İşte bu noktada oyun yayıncılarının önünde aslında neredeyse 20 yıldır mevcut olan bir yaklaşım ile bu sorunu çözmenin bir yolu var.

Her oyun için temel kurulum dosyaları ve sadece ihtiyaç duyduğunuz özellikler indirilebilir kılınabilir. Bu teknolojiye 1990’kı yıllarda PC’lere kurduğumuz Visual Basic veya MS Office sürümlerinden beri sahibiz.

Üstelik bu özelliği kullanan oyunlar da yok değil. Örneğin Shadow of Mordor sadece çalıştırabilecekseniz yüksek çözünürlüklü kaplamlara indirmeniz için ek bir paket sunuyor. Benzer şekilde Fallout 4 için yeni yayınlanan doku paketi de eğer indirmek isterseniz 58 GB yer tutuyor. Bir de bunun oyunun ana paketine gömüldüğünü düşünün.

Bunun en iyi ve tek çözüm olduğunu söylemiyorum ama kesinlikle göz ardı edilmemeli ve artık sürekli olarak ağlayan disklerimiz için makul bir çözüm bulunmalı. Kim bilir belki de oyun yapımcılarının garezi bizlerden çok Steam’in aldığı komisyonlar için Valve’yedir ve Steam sunucularında daha fazla yük bindirmeye çalışıyorlardı? Elbette şaka yapıyorum ama bu oyunların kapladığı alan yüzünden Sony bile popüler konsolu PS4 için harici disklerde oyun depolama ve oynama özelliğini yakında devreye alacak. Kısacası sorunu dile getirmek bizden, çözümü bulmak oyun geliştiricilerden.