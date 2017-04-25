NBA Playground’da yer alacak oyuncular açıklandı

Oyuncuları çekişmeli mücadeleler bekliyor.

Saber Interactive’in geliştirmekte olduğu oynanış ve grafikler açısından FIFA Street oyunlarına oldukça benzeyen NBA Playgrounds, herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde Mayıs ayında PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için satışa sunulacak.

30 farklı NBA takımından yer alan sanal karakterler, tek başınıza yerel veya arkadaşlarınızla çevrimiçi turnuvalarda oynamanıza bakılmaksızın zamanla seviye atlayacak. Oynayanlar oyuna alıştıkça nefis akrobatik yetenekler, nefes kesici smaçlar ve hareketler gerçekleştirebilecek.

NBA Playgrounds’ın yayınlamış olduğu oyuncu listesinde oldukça dikkat çeken isimler bulunuyor. Aaron Gordon, Zach LaVine gibi güzel smaç basan, Chris Paul ve Ricky Rubio gibi güzel asistler yapan ve Kevin Durant ile LeBron James gibi güzel üçlükler atan oyuncuların yanında John Stockton ve Shaquille O’Neal gibi oynadıkları takımlarda efsaneleşmiş oyuncuların da bulunduğu toplam 150’den fazla oyuncu bulunacak.

Oyunda her nesilden yıldız NBA oyuncuları bulunsa da şimdilik Michael Jordan gibi efsane bir isim bulunmuyor. Oyunun satışa sunulmasının ardından gelecek güncelleme veya uygulama içi satın almalarla sunulacak ek paketlerle oyuncu sayısı da artabilir.