NBA Live 18’in kapak yıldızı belli oldu

NBA’in sevilen yüzlerinden biri olan James Harden, NBA Live 18’in kapak yıldızı olacak.

Bir dönem kaliteli basketbol oyun serisi NBA Live daha sonra koltuğunu NBA 2K serisine kaptırmıştı. EA Sports, NBA Live’ın tahtını geri alması için elinden geleni yapıyor. Yeni oyunun kapağında kimin yer alacağı merakla bekleniyordu ve sonunda açıklandı. NBA’de son yıllarda gösterdiği performansla tanınan James Harden NBA Live 18’in kapağını süsleyecek. Harden oyunda yer alacak olan The Streets ve The League modlarının reklamını da yapacak. Harden daha önce NBA 2K16’nın kapağını da süslemişti.

Oyunda yer alacak The One isimli modda oyuncular, kendi karakterlerini yaratarak en iyi oyuncu olma yolunda büyük bir mücadele ortaya koyacak. NBA Live ve NBA 2K, bu yıl basketbol oyunu severlere güzel seçenekler sunacak. İki güzel oyun arasındaki mücadeleyi kimin kazanacağını hep birlikte göreceğiz.

NBA Live 18, Aralık 2017’de PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

James Harden’ın NBA Live 18 tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.