NBA 2K18’in oynanış videosu yayımlandı

Sevilen basketbol oyunun yeni sürümü grafikleriyle dikkat çekiyor.

2K Sports, NBA 2K serisinde bulundurduğu gerçekçi modellemeler ve detaylarıyla basketbol severlere keyif dolu bir oyun sunarak piyasadaki rakibi NBA Live serisine ezici bir üstünlük sağlıyor. Yeni çıkacak NBA 2K18 ile oyun severlere bu deneyimi sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.

NBA 2K’in YouTube kanalına yüklenen yeni oynanış videosunda oyunun yapım aşaması ve teknikleri anlatıldı. Bütün oyuncuları özel fotoğraf teknikleri ve lazer aracılığıyla gerçekçi bir şekilde oyuna ekleyen 2K Sports, oyunda gerçekçi görüntüler sunmak için elinden geleni yapıyor. Videodan da görüleceği üzere oldukça gerçekçi grafikler sunan NBA 2K18, NBA Live 18’e karşı oldukça iddialı bir şekilde oyuncuların beğenisine sunulacak.

15 Eylül’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One platfotmları için raflardaki yerini alacak olan NBA 2K18’in oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.