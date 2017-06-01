NBA 2K18’in kapağında Kyrie Irving yer alacak

2K Sports yeni NBA 2K18’in kapak yıldızı olarak Kyrie Irving’i duyurdu.

2K Sports daha önce özel sürümleri için Shaquille O’Neal’ı duyurmuştu. Bugün ise standart sürümlerinin kapağında yer alacak Kyrie Irving’i açıkladı.

Irving, daha önce NBA Live serisinde yer alıp daha sonra NBA 2K serisine geçiş yapan dördüncü oyuncu olacak. Daha önce Shaquille O’Neal, NBA Live ‘96 oyunun ardından NBA 2K6 ve 2K7 oyunlarının kapağında yer aldı. Ondan sonra Kevin Garnett, NBA Live 2001’in kapağında yer aldıktan sonra NBA 2K9’da yer aldı. Kevin Durant ise NBA Elite 11’in kapağında yer aldıktan sonra NBA 2K13 ve 2K15 oyunlarının kapağında yer aldı. Kyrie Irving ise NBA Live 2013’ün kapağında yer almıştı. Şimdi NBA 2K18’in kapağında yer alacak.

Kyrie Irving yaptığı açıklamada kendisini bu serinin hevesli bir oyuncusu olarak nitelendirdi ve kapağı “gerçeküstü” kılmak istediğini söyledi. Irving, sözlerine bu sonbaharda bütün hayranlarıyla birlikte sanal sahaya hâkim olmak için sabırsızlandığını da ekledi.

NBA 2K18; Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360 ve Xbox One 19 Eylül’de raflardaki yerini alacak.