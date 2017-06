Naughty Dog’tan üzücü haber

Naughty Dog, verdiği röportajda Uncharted ve The Last of Us serileri hakkında konuştu.

Uncharted: The Lost Legacy ve The Last of Us Part II üzerinde çalışmalarını sürdüren Naughty Dog, verdiği röportajda şua nda bütün dikkatlerini yeni Uncharted oyununa verdiklerini söyledi. The Last of Us Part II üzerinde çalıştıklarını ancak yavaş bir ilerleyişi olduğunu söyledi. Şu anda birkaç yüz kişiden oluşan büyük bir ekibin yeni Uncharted oyunu üzerinde çalışıyor. Oyunun başlığında herhangi rakam olmamasına da değinen Naughty Dog, Nathan Drake’in hikayesinin bitmiş olarak gördüklerini belirtti.

Çok büyük bir evren kurulduğunu söyleyen şirket, çok fazla karakter bulunması sebebiyle serinin diğer karakterlere odaklanacağını söyledi. Şimdilik sadece Chloe karakteriyle ilgilendiklerini söyleyen şirket, gelecekteki planları hakkında bir bilgi vermedi.