Moto GP 17’nin çıkış fragmanı yayımlandı

Milestone tarafından geliştirilen motosiklet yarış simülasyon oyunu Moto GP 17, oyuncuları motosiklet üstünde zorlu yarışlara davet ediyor.

Yeni oyunda; yeni takımlar, yeni yarış pistleri ve Red Bull Rookies Cup turnuvası yer alacak. 60 FPS çözünürlüğünde oynanabilen oyun, motosiklet tutkunlarına bir görsel şölen sunacak. Oyunda 125 cc,250 cc ve 500 cc klasmanlarında yarışan toplam 70 yarış pilotuyla, çevrimiçi mod veya takım menajeri olarak Moto GP kupasını kazanmayı amaçlayan bir kariyer modu bulunacak. Kariyer modunda, oyuncular takımlarında bulunan yarışçılar, çalışan ekip, araştırma geliştirme ekibi ve mali konularla ilgilenecek. Bundan ayrı olarak bir de yarışçı kariyeri seçeneği de bulunacak. Oyuna eklenen yeni yapay zeka ile oyuncuları daha önceki oyunlara kıyasla daha zor bir bekliyor.

Çevrimiçi oyun modu olarak oyuncular; Grand Prix’ler, Şampiyonalar ve Moto GP e-spor şampiyonasına katılabilecek.

Milestone ve Square Enix ortaklığıyla geliştirilen Moto GP 17, PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında satışa sunuldu.

Moto GP 17’nin çıkış fragmanını asagidan izleyebilirsiniz.