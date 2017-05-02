Modern Warfare Remastered hakkında ilginç iddia

Call of Duty’nin gelecek temasını işlediği oyunlar arasında yer alan Modern Warfare’ın Remastered sürümü pek yakında satışa sunulacak.

Gelecek senaryoları sebebiyle oyunculardan zamanla olumsuz yorumlar almaya başlayan Call of Duty serisi ve son olarak piyasaya sürdüğü Infinity Warfare ile Activision genel anlamda bir memnuniyet sağlayamadı. Şirketin her harita paketi için ayrıca 60 lira talep etmesi de buna tuz biber ekti. Şirket oyuncuları sevindirmek için geçtiğimiz hafta yapmış olduğu duyuruda 2. Dünya Savaşı konusuyla özüne geri döndüğünü açıkladı.

Activision, Call of Duty serisinin en iyi oyunlarından biri olan Modern Warfare’ın Remastered sürümünü edinmek isteyenlere özel bir satış gerçekleştirmeme kararı almıştı. Oyun sadece Infinite Warfare alanlara hediye ediliyordu, bu yüzden Modern Warfare Remastered’ı oynamak için Infinite Warfare’ı satın almak zorunluluğu bulunuyordu.

Ancak son olarak Gamefly’da Call of Duty: Modern Warfare Remastered’ın ayrı bir satış sayfası göründü. Bu sayfada oyunun PlayStation 4 için 20 Haziran ve Xbox One için 20 Temmuz’da satışa sunulacağı belirtiliyor. PC sürümü hakkındayasa bir bilgi verilmiyor. Gamefly sayfası kısa süre sonra yayından kaldırmış olsa da, pek yakında Modern Warfare Remastered’ı raflarda görebiliriz.