Android oyunları bilgisayarlara taşıyan BlueStacks ile tanışın

Kullanıma sunulan en yeni Android oyunlarını bilgisayarlarında oynamak isteyen kullanıcılar için BlueStacks güzel bir seçenek olabilir.

Android işletim sistemlerinde yaşanan cihaz ve sürüm uyumsuzluğu sebebiyle uygulama geliştiricileri ve kullanıcılar problem yaşıyorlar. Bu konu oyun oynamayı seven kullanıcılar için de bir sorun teşkil ediyor. Bu problemi BlueStacks gibi Android emülatörleri de yaşıyor. Android 4.4.4 tabanlı bir yazılım olması sebebiyle kullanıcılar, güncel uygulama ve oyunlara erişmekte güçlük yaşıyor.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için Android içeriklerine erişimi kolaylaştıran Android N sayesinde BlueStacks, sistemde bulunan geliştirmelerin yanında daha akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi sunuyor.Şu anda Android N sürümü açık beta durumunda olan BlueStacks, 4 ve 6 GB RAM’lik Intel ile AMD işlemcilerine sahip olan kullanıcıları, sanal gerçeklik uygulamaları da çalıştırabilecek.

BlueStacks’in beta sürümüne buradan erişebilirsiniz.