Mobil oyunlarda Marvel fırtınası devam ediyor

Marvel, Fox ile iddialı bir oyun için birlikte çalışacak.

Çizgi romanları ve gişe rekorları kıran filmleriyle dikkat çeken Marvel, oyunlaryla da gücünü göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki sene vizyona girecek Avengers: Infinity War cilmiyle Comic Con fuarını sallayan Marvel, Lego oyunları ve Square Enix ile geliştirdiği Avengers oyunu ile de dikkat çekiyor. Bu esnada mobil oyunları da boşlamayan Marvel, Future Fight gibi başarılı oyunların yanına yeni bir oyunun daha geleceğini duyurdu.

Marvel ve Fox tarafından geliştirilecek yepyeni oyun hakkında iki şirket iddialı açıklamalar yaptı. Mobil platformun en cesur ve büyük oyunlarından biri olacağını söylenen bu oyunun adı ve özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyun ile ilgili bilinen tek bilgii Marvel’ın en sevilen kahraman ve düşmanlarının yer alacağıdır.