Minecraft: Story Mode ikinci sezonunun çıkış tarihi belli oldu

İlk sezonu beğenenler ikinci sezon için hazır olsun.

2015 ve 2016 arasında yayınlanan 8 bölümlük ilk sezonunun ardından Minecraft: Story Mode’un ikinci sezonu ilk bölümü “Hero in Residence” 11 Temmuz’da yayınlanacak.

Oyuncular, Jesse isimli karakteri kontrol edecek ve bir grup ile araştırmaya devam edecek. Jesse, Patton Oswalt ve Catherine Taber’ın seslendirmeleriyle kişiselleştirilebilen bir karakter. İkinci sezon için Oswalt ve Taber, Jesse’yi seslendirmeyi sürdürecek.

İlk sezonda oyuncuların oyun esnasında aldıkları kararlar, ikinci sezonda aynı şekilde devam edecek. Oynanış stili, oyuncuların alacağı kararlar yeni bölümlerde de sürdürülecek.

Minecraft: Story Mode’un ilk sezonu bütün konsollar; Apple TV, iOS ve Android cihazlarına uyumlu olarak sunulmuştu. İkinci sezonda ise Xbox One, PlayStation 4, PC, Mac, iOS ve Android cihazlarına uyumlu olarak gelecek. Bazı platformların ilk etapta neden desteklenmeyeceği belli olmasa da gelecekte bu platformlara da destek gelebilir.