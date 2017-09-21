Minecraft’ın merakla beklenen güncellemesi geldi

Minecraft için yayınlanan yeni güncelleme ile oyunu çeşitli platformlar üzerinden oynayanları tek alanda birleştirecek.

Haziran ayında gerçekleşen E3 2017 etkinliğinde duyurulan “Better Together” güncellemesi PC, Xbox, iOS ve Android cihazları platformlarında oynayan oyuncuları bir alanda toplanmalarını sağlıyor. Bu güncelleme ile bütün oyuncular aynı özellik ve içeriğe sahip olabilecek. Nintendo Switch kullanıcıları da 2018 yılının ilk çeyreğinde bu güncellemeye erişecek.

Minecraft’a eklenen çapraz platform desteği sayesinde oyuncular farklı cihazları kullanırken Minecraft’ı birlikte oynayabilecek. Çapraz platform desteğini bir oyuna ilk kez getiren Microsoft, Nintendo Switch ile planlarının tamamlanacağını belirtildi. Çapraz platform desteği vermeyen PlayStation 4’ün Xbox One ile arasında yaşanan amansız rekabet sebebiyle soğuk yaklaştığı düşünülüyor. Microsoft, şimdilik iki konsol için de çapraz platform desteğinin sağlanamadığını ancak Sony ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Son olarak çapraz platform desteğinin Mac ve Linux için de gelmesi çalışıldığı söylendi.

Minecraft’ın “Better Together” için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.