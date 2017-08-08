Middle Earth: Shadow of War’da çoklu oyuncu modu bulunacak

Oyuncular, oyunda kendi kalesini savunurken diğer oyuncuların kalesini fethetmeye çalışacak.

Middle Earth: Shadow of War’a gelecek Social Conquest isimli çoklu oyuncu modu oyuncular kendi kalesini diğer oyunculardan gelecek saldırılara karşı korumaya çalışırken, diğer oyuncularla birlikte oyuncuların kalelerini fethetmeyi içeriyor. Oyuna gelecek olan bu mod, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain’de yer alan Forward Operating Base görevleri ile benzerlik gösteriyor.

Oyuncular, bu modda düşman kalede bulunan bütün Orc’ları öldürmesinin ardından kalenin kontrolünü ele geçirebilir ve özelleştirilebilir olacak. Kullanıcılar fethedilen kalelere kendi Orc ordusunda bulunan kaptan ve komutanları yerleştirmenin yanında eklenecek yeni güçlendirmelerle kalelerini daha güvenli hale getirebilecek. Oyuncuların kalelerini internet üzerinden paylaşarak daha fazla saldırıya uğrayarak ve bu sayede daha fazla düşmanın kalesine saldırı düzenleyebilecek.

Social Conquest, Friendly Conquest ve Ranked Conquest olmak üzere ikiye ayrılıyor. Oyuncular, Friendly Conquest’te bütün takipçilerini geri toplayabilirken, Ranked Conquest’te bütün takipçilerini kaybetme riski bulunuyor. Savaşı kaznanlar Loot Chest kazanırken, kaybedenlere ne olacağı konusunda bir bilgi verilmedi.

Middle Earth: Shadow of War, 10 Ekim’de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için raflardaki yerini alacak.