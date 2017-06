Middle Earth: Shadow of War ertelendi

Orta Dünya oyununu bekleyenler için şaşırtıcı bir gelişme yaşanıyor.

Monolith Produsctions, 2014’te çıkan Middle Earth: Shadow of Mordor’un devamı Middle Earth: Shadow of War, 10 Ekim’de raflarda yerini alacağını açıkladı.

Yeni açıklanan tarih ile yedi haftalık bir ertelenme gerçekleşecek. Stüdyo ve yayıncı Warner Bros. Interactive Entertainment, Şubat ayında Shadow of War’u ilan ettiğinde, 22 Ağustos tarihinde geleceğini söylemişti.

Stüdyo, Monolith’in Middle Earth: Shadow of Mordor’daki gibi, en yüksek kalitede bir oyun deneyimi sunmayı taahhüt eettiğini söyledi. Stüdyo, bunu yapmak için, Middle Earth: Shadow of War’da bu sözü yerine getirebilmek için çıkış tarihini değiştirmek gibi zor bir karar aldıklarını soyledi.

E3’te oyun hakkında daha fazla detay göstereceğini söyleyen Monolith, Shadow of War’da Shadow of Mordor’da yer alan ve oyuncuların eylemlerini oyun boyunca düşman liderleriyle kurduğu ilişkileri etkileyen Nemesis sisteminin genişlediğini söyledi.

Shadow of War, PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. PlayStation 4 Pro ve Microsoft’un Project Scorpio’yu da destekleyecek ve Windows 10 ve Xbox One’da Xbox Play Anywhere uyumlu olacak.