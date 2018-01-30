Microsoft’tan oyun dünyasına büyük adım

Microsoft’un Electronic Arts, Valve ve PUBG şirketlerini satın almak çalıştığı iddia edildi.

Xbox One ile Sony’nin PlayStation 4 konsoluna karşı rekabet etmekte güçlük yaşayan Microsoft, özellikle özel oyunlar konusunda yaşanan başarısızlık ile biliniyor. Microsoft’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye şirketin üç şirketi satın alarak dengeleri tamamıyla değiştirecek.

SuperDataResearch analisti Joost Van Dreunen, kısa süre içinde bu satın alımlarla ilgili bir açıklama beklediğini söyledi. Xbox Başkanı Phil Spencer’ın kısa zaman önce terfi edildiğini göz önünde bulundurursak oyun konusunda yeni gelişmeler yaşanacağını dikkate alabiliriz. Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından biri olan Electronic Arts ve PC’debüyük bir oyuncu kitlesi toplamayı başaran Valve’ın satın alımı Microsoft için pek kolay olmamakla birlikte son dönemde milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG Corp’ın satın alımı Microsoft için daha mümkün görünüyor.

Microsoft, 2014 yılında 2.5 milyar dolar karşılığında Minecraft’ı satın almıştı. Bu satın alımlarla Microsoft’un oyunculara yeni özel oyunlar sunarak ibreyi kendi tarafına çevirmesi bekleniyor.