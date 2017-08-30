Microsoft PUBG’ın Xbox sürümünden ümitli

Microsoft, kısa zamanda geniş bir kitleye ulaşan oyundan büyük beklentileri bulunuyor.

Bu sene oyuncular tarafından sıklıkla konuşulan PlayerUnknown’s Battleground, şu an için yalnızca Steam üzerinden oynanıyor ve PC oyuncular tarafından büyük bir ilgi topluyor. Bu durum pek yakında değişecek.

Bu senenin sonunda PlayerUnknown’s Battleground’un Xbox Ine, Xbox One S ve Xbox One X platformlarıyla uyumlu sürümleri de piyasaya sürülecek. 2018 yılının ortası veya sonunda ise PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro sürümleri kullanıma çıkacak.

Microsoft yetkilisi Mike Ybarra’nın yaptığı açıklamada oyun geliştiricilerinin daha fazla başarılı olmak için yardım istediklerini ve PlayerUnknown’s Battleground gibi pek çok oyunun dağıtımcılığını üstlenmelerinin oyunlara daha fazla reklam fırsatı ve oyuncu topluluğu imkanı sunduğunu söyledi.

Ybarra, Advanced technology Group adlı gruplarının PlayerUnknown’s Battleground geliştirici ekibi ile iş birliği yapacağını ve oyunun Xbox One için en kısa sürede uyumlu olacağını belirtti.