Mewtwo nihayet Pokemon GO’ya geliyor

Niantic, oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen karakteri Pokemon GO’ya ekliyor.

Pokemon GO oyuncuları, Japonya’nın Yokohama şehrinde gerçekleşen Pokemon GO Stadium etkinliğinde Mewtwo’yu yakalama imkanına erişti. Mewtwo’nun oyuncuların savaşıp yakalayabileceği ilk Pokemon olduğunu belirten Niantic’in oyuna karşılıklı savaş mekaniği eklediği göze çarpıyor.

Exclusive Raid Battle adı verilen bu oyun mekaniği, oyuncuların herhangi bir raid kazanmasının ardından davetiye ile gerçekleşiyor. Bu davetiyle ile oyuncular belirlenen bir zamanda Mewtwo ile karşılaşabilecek.

Bu mekanik ile birlikte oyunda PvP’ın da önü açılıyor. Eski Pokemon oyunlarında olduğu gibi oyuncuların birbiriyle savaşmasını isteyen pek çok oyuncu bu özelliğin gelmesiyle Pokemon GO’ya geri dönmesi bekleniyor.

Önümüzdeki haftalar içinde Mewtwo’nu yanında güçlü Pokemon’ların da oyuna eklenmesi bekleniyor. Niantic, bu Pokemon’lar hakkında bilgi vermekten kaçınırken, Mewtwo ve yeni Pokemon’ların 21 Ağustos’un ardından oyuna dahil olması bekleniyor.