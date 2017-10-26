Metal Gear Survive’ın çıkış tarihi bell oldu

Konami, Metal Gear Survive’ın çıkış tarihinin yanında ön sipariş edenlerin neler edineceğini de duyurdu.

Konami, 22 Şubat 2018 tarihinde Avrupa’da satışa sunulacak olan Metal Gear Survive’ı ön sipariş edenlerin çeşitli ekstra bonus içerik barındıran bir Survival Bonus Paket verileceğini açıkladı.

Bu pakette altın kaplamalı Bat, Sledgehammer, Survival Machete ve Survival Spear silahının yanında 4 farklı renkli metal boyunbağı, 2 adet mimik,Mother Base tabelası, “BOXMAN [THE ORANGE]” aksesuarı ve “Kabuki” yüz boyası bulunuyor.

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes’un sonundan başlayacak olan oyunda oyuncular bir solucan deliğinden çekiliyor ve kendilerini hayatta kalmaları için biyolojik tehditler ve düşmanların bulunduğu tehlikeli bir dünyada mücadele ediyor. Oyuncular, ölümcül yaratıklarla mücadele etmenin yanında, hayatta kalmak için yiyecek, su ve diğer kaynaklar bulmak için araştırma yapacaklar. Oyuncular, edindiği malzemeleri ekin büyütme ve hayvan yetiştirme fırsatlarının yanında bir kamp yaratmak için silahlar, binalar ve faydalı eşyalar üretmek için kullanabilecekler.

Metal Gear Survive’da bir önceki oyunda bulunan benzersiz gizlenme ve hayatta kalma özellikleri bulunmaya devam ediyor. Tek oyunculu ve dört co-op modlarında oynanabilen oyunda tek oyunculu modda, oyuncular, kaynak yönetimi, karakter ilerlemesini co-op modunda ise kullanacakları yararlı silah ve ekipmanları yaratmayı öğrenecek. Co-op modunda, oyuncular, tek oyunculu modda işlerine yarayacak kaynakları toplamak için çevrimiçi savaşacak.