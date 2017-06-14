Metal Gear Survive 2018’e ertelendi

Hideo Kojima sonrası Konami’nin yeni Metal Gear için biraz daha zamana ihtiyacı var.

Konami’nin çoklu oyunculu Metal Gear’ın yan ürünü olan Metal Gear Survive, 2017’de planlanan tarihte satışa sunulmayacak. Los Angeles’ta gerçekleşen E3 oyun fuarında Konami yetkilileri PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilen oyunun 2018’in başında geleceğini onaylandı.

Konami’ye göre geliştirici ekibin Metal Gear Survive’ı daha iyi bir hale getirmesi için biraz daha süre verilmesi gerekiyor. 2016’da duyurulan bir hayatta kalma oyunu olan olan Metal Gear Survive’da oyuncular, yoğun tek kişilik oyun modunun bulunduğu gizemli bir maceraya atılacak. Oyunda ayrıca alternatif bir Metal Gear evreninde ölümcül zombi benzeri varlıkları savuşturmak için silah ve aletlerin kullanılacağı bir çoklu oyuncu modu da bulunacak.

Metal Gear Survive, Metal Gear Solid: Ground Zeroes’tan sonra alternatif bir zamanda geçecek. Bu oyun serinin yaratıcısı Hideo Kojima’nın Konami’den ayrıldıktan sonraki ilk Metal Gear oyunu olacak.