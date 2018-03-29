Marvel’ın RPG Oyunu Yayınlandı

Taktiksel RPG mekanikleriyle geliştirilen MARVEL Strike Force, mobil platformlar için kullanıma sunuldu.

27 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Infinity War filmi nedeniyle herkesin odağına giren Marvel’a süper kahramanların bulunduğu yepyeni bir mobil oyun yayınlandı. FoxNext Games tarafından yayınlanan oyun, iOS ve Android kullanıcıları için ücretsiz taktik RPG mekanikleri sunuyor. Örümcek Adam, Iron Man, Thor gibi tanınan pek çok süper kahraman ve süper kötü bulunan MARVEL Strike Force isimli oyunda, karakterlerin dünyayı koruması için birlikte çalışmasını sağlayacak. Oyuncular, her iki grubu birleştirip güçlü takımlar oluşturabilir. Güç çekirdeği gibi ögeler için uygulama içi satın alım imkanı sunan oyunu, herhangi bir ücret ödemeden de oynanması mümkün.

5v5’lik mücadelelerde eşleştirilecek oyunda, oyuncular süper kahraman ve süper kötülerin uyum içinde çalışmasına dikkat edip, bu takımıların da en iyi şekilde kullanılması gerekiyor. Evrenin en güçlü süper kahraman ve süper kötüleriyle ile karşılaşılacak oyunda Thanos gibi düşmanlarla karşı mücadele edilecek.

Marvel Strike Force’u indirmek isteyen Android kullanıcıları buradan; iOS kullanıcıları ise buradan indirebilir.

Marvel Strike Force’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.