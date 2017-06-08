Marvel Future Fight’a X-Men karakterleri geliyor

Marvel Future Fight’a yeni gelecek güncelleme ile gelişimi sürdürülüyor.

Asya’da hızlı büyümesiyle dikkat çeken Netmarble Games’in geliştirdiği Marvel Future Fight oyununa Cyclops, Jean Grey, Wolverine gibi tanınmış X-Men karakterleri ve onların büyük düşmanları Magneto ve Mystique gibi karakterler eklenecek.

Wolverine ile oyuna başlayan oyuncular, tamamladıkları Epik Görev’in ardından Cyclops, Storm, Beast ve Rogue karakterlerini oynayabilecek. Bu güncellemede karakterlerin yanında oyuna X-geni, M’Kraan Parçaları, M’Kraan Kristalleri ev Phoenix tüyü de eklenecek. Oyuncular bunlarla oynadıkları karakterleri geliştirebilecek.

Netmarble Games’ten Seungwon Lee, X-Men’in Marvel evrenindeki en özel kahramanlarını içerdiğini ve yeni gelecek güncelleme ile oyuncuların bu karakterler ile oynama fırsatı yakalayabileceğini söyledi. Bu karakterlerin oyuna katılmasına heyecan duyduklarını belirten Lee, popüler X-Men kahramanlarının oyuna katılması için harika bir deneyim olacağını belirtti.

X-Men’e ek olarak oyuna inhuman için bir kraliyet kostümü ve maskesiz özel bir Gwenpool kostümü de eklenecek. Oyuna ise Günlük Görevler, oyuncuların bölümler yerine aşamalarda oynayarak istedikleri malzemeyi elde edebilecek.