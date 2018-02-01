Mario Kart akıllı telefonlara gelecek

Nintendo, aralarında Mario Kart’ın da bulunduğu akıllı telefonlara gelecek yeni oyunlarını duyurdu.

Nintendo, gelecek mali yıl içerisinde kullanıcıların karşısına Mario Kart Tour ismiyle gelecek olan uygulama hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı. Mario Kart’ın en büyük oyunları arasında bulunduğunu belirten Nintendo, şimdiye kadar satılan 14.86 milyon adet Switch konsolunun yarısı kadar Mario Kart 8 Deluxe’ın tüketicilerle buluştuğunun altını çizdi. Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo’nun bir diğer konsolu Wii U’da 8 milyon adetlik satışa da erişmeyi başarmıştı.

Nintendo’nun pek yakında daha fazla mobil oyun kullanıma sunacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene beş akıllı telefonu planlayan Nintendo; Super Mario Run,Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp ve Miitomo uygulamalarını beğeniye sundu.