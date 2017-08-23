Lenovo VR uyumlu masaüstü oyun bilgisayarlarını tanıttı

Lenovo, Gamescom’da Legion Tower isimli oyun bilgisayar serisine üç yeni masaüstü bilgisayar modelini açıkladı.

Lenono, Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşen Gamescom 2017’de Legion serisine Y920, Y720, Y520 masaüstü bilgisayarları ve Y25f oyun monitörünü tanıttı. VR uyumluluğu bulunan Legion Tower bilgisayarlarına Y25f monitörler eşlik ediyor. 24.5 inç büyüklüğündeki Full HD ekran ile Y25f monitörlerde 144 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık ve 1 ms tepki hızı da bulunacak.

Farklı donanım özellikleriyle geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Legion Y920 Tower, donanımıyla dikkat çekiyor. 7. Nesil Intel Core i7-7700K işlemcisi ve 8 GB’lık Geforce GTX 1080 grafik kartıyla gelen Y920’de Asestek sıvı soğutma sistemi de bulunuyor. Y920, Eylül ayında 2.299 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Legion Y720 Tower’da 7. Nesil Intel Core i7-7700 işlemci ve Geforce GTX 1070 grafik kartı eşlik edecek. Legion Y520 Tower modelinde 7. nesil Intel Core i7-7700 ve Geforce GTX 1060 grafik kartı bulunacak. Bu iki modelin fiyatı sırasıyla 1.299 ve 749 Euro fiyatlarıyla satışa sunulacak.