Lego Marvel Super Heroes 2 tanıtıldı

Süper kahraman oyunları sevenler ve Lego düşkünleri için en güzel haber.

Warner Bros. Interactive Entertainment, ilk kez 2013’te duyurulmuş olan Lego Marvel Super Heroes’un devamı olan Lego Marvel Super Heroes 2’nin PlayStation 4, PC ve Xbox One ile uyumlu olarak 14 Kasım’da piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Öte yandan Nintendo Switch için de geliştirilmekte olan oyunun, bu platformda ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında Warner Bros. tarafından net bir tarih açıklanmadı.

İlk oyunda olduğu gibi bu oyunda da Marvel tarihinde yer alan pek çok süper kahraman yer alacak. Süper kahraman ve kötülerin farklı çağlar ve gerçekliklerden seçildiğini söyleyen Warner Bros. karakterlerin Hükümdar Kang ile savaşacağını ve zamanı manipüle edebileceğini söyledi.

Oyunun hikayesi 2099’da New York, Antik Mısır ve Eski Batı bölgeleri yanında Planet Hulk’ın da bulunduğu Sakaar’da da geçecek. Oyuncuların tercih edebileceği karakterler arasında Örümcek Adam, Thor, Hulk, Kara Panter, Kaptan Marvel, Doctor Strange ve Galaksinin Koruyucuları’nın da bulunduğu geniş bir karakter yelpazesi yer alacak. Oyunda ayrıca dört oyuncunun süper rekabet edebileceği ya da işbirliğine girebileceği yeni bir mod da bulunacak.

Oyunun tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyunun kendi fragmanı ise 23 Mayıs’ta yayınlanacak.