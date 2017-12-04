L.A. Noire: The VR Case Files’ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Rockstar Games’in HTC Vive için özel olarak geliştirdiği L.A. Noire: The VR Case Files’ın çıkış tarihi duyuruldu.

Daha önce PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One,Xbox 360,Nintendo Switch ve PC platformlarında yayınlanan L.A. Noire oyununun sanal gerçeklik sürümü L.A. Noire: The VR Case Files ön siparişe açıldı. Bu sürüme özel olarak geliştirilen yedi farklı dava bulunacak.

Oyunun resmi tanıtım yazısında Hollywood’un Altın Çağının zirve yaptığı savaş sonrası dönemde rütbesini artırmaya çalışırken doğru olanı yapma savaşı veren LAPD ajanı Cole Phelps’in yozlaşmanın tavan yaptığı, her yerde uyuşturucu ticareti ve cinayetin gerçekleştiği şehri temelinden sarsabilecek bir sırrı ortaya çıkarırken L.A.’ın. yer altı dünyasıyla ve hatta kendi ekibinin üyeleriyle mücadele etmesi gerektiği yazıyor.

15 Aralık’ta HTC Vive için çıkacak olan oyunun satış fiyatı ise 119 TL olarak belirlendi.