L. A. Noire, 4 yeni platform için hazırlanıyor

Rockstar Games’in sevilen oyunu yeni nesil konsollara geliyor.

Rockstar Games, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 4 yeni L.A. Noire sürümünün geleceğini duyurdu. Orijinal sürümü 2011 senesinde PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen L.A. Noire, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve VR için gelecek. Oyunun VR sürümü, L.A. Noire: The VR Case Files for HTC Vive adıyla gelecek ve adından da anlaşıldığı gibi yalnızca HTC Vive kullanıcıları bu oyunu oynayabilecek. L.A. Noire: The VR Case Files for HTC Vive sürümünde orijinal oyunda bulunan 7 bölüm yer alacak ve bu 7 bölüm de VR için baştan tasarlanacak.

Oyunun Nintendo Switch sürümü ise 2011 senesinde piyasaya sürülen orijinal sürümden daha güzel görünecek ve konsola özel bazı yeni özellikler bulunduracak. L.A. Noire oyununun en iyi sürümü ise yeni bir sinematik kamera, iyileştirilmiş bulutlar, ışıklandırmalar, alan derinliği, genel olarak grafikler ve çok daha fazlasını içerecek olan PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için olacak. Ayrıca PlayStation 4 Pro veya Xbox One X sahipleri de oyunu 4K çözünürlüğünde oynayabilecek.

L. A. Noire, 4 platform için de 14 Kasım 2017 tarihinde oyun severle buluşacak.