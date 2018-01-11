Konsol ve PC oyunları telefonlara geliyor

Oyuncular PC ve konsol başında geçirdikleri uzun saatleri Rainway sayesinde telefonları başında geçirebilecekler.

Kullanıcıların konsol ve PC’lerindeki ekranı telefona taşımasını sağlayan Rainway, görünüş olarak Sony’nin bir dönem piyasaya sürdüğü PS Vita/PS+ veya Nintendo Switch’in monitörden bağımsız çalışmasına benzerlik gösteriyor. Rainway kullanıcıları evinde uzak olduğunda hücresel veri ve kablosuz ağ sayesinde devam edebilmesiyle öne çıkıyor.

Rainway geliştiricileri, kullanıcıların 60 FPS’lik bir oyunu oynarken herhangi bir gecikme yaşanmayacağını iddia ediyor. Kullanıcıların bunu gerçekleştirmesi için hızlı bir internet bağlantısına ihtiyacı olacağına şüphe yok. Lakin hücresel ve kablosuz bağlantılarda sıkıntı yaşanmasına da muhtemel gözüyle bakılabilir.

Pek yakında beta aşamasına girecek olan Rainway’in tam sürümü ücretsiz olarak yayınlanacak. Rainway’in ilk bakışı ile ilgili yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.