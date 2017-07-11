Karşınızda Beyaz PlayStation 4 Pro

Sony, buzul beyaz renkli PlayStation 4 Pro ve Destiny 2’den oluşan paketi duyurdu.

Siyah, beyaz, altın ve gümüş renk alternatifleri bulunan PlayStation 4’e kullanıcıların edinebileceği üçüncü parti kaplamalar ile farklı tarzlar oluşturabiliyor. PlayStation 4 Pro için de kaplama seçeneği bulunmasına karşın sadece siyah renk seçeneği bulunuyordu.

PlayStation 4 Pro için farklı renk seçeneği isteyenlerin bekleyişi sona erdi. Sony, yaptığı resmi açıklamada beyaz PlayStation 4 Pro’yu duyurdu. Buzul beyaz renkli PlayStation 4 Pro’tu satın alanlar ayrıca kurulu olarak gelecek Destiny 2 ve oyun için Expansion Pass’in yanında oyun ile ilgili içerikler de bulunacak.

Bu paket ile kullanıcılar, Destiny 2’nin bonus içeriklerine diğer oyunculardan daha önce edinebilecek. Pakette ayrıca çoklu oyunculu bir harita, üç kişilik bir görev ve egzotik bir silah bulunduran sete de sahip olacak.

Sınırlı sayıda satışa sunulacak olan Destiny 2 PlayStation 4 Pro paketi 6 Eylül’de 449 dolar karşılığında satışa sunulacak. Bugün itibariyle ABD’de önsiparişe açılan paketin önümüzdeki aylarda ülkemizde resmi olarak satışa sunulacak.