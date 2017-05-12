Karayip Korsanları’nın mobil oyunu geldi

Korsanların macerası bu sefer mobil cihazlarda ve strateji odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Disney ve Joycity tarafından yaklaşık iki ay önce tanıtılan yeni Pirates of Caribbean: Tides of War, Android ve iOS platformlarında yayınlandı. Serinin fanatikleri için ay sonunda gösterime girecek yeni film ile birlikte mobil oyunun birlikte çıkması sevindirici bir gelişme oldu. Böylece daha fazla Karayip Korsanı dozu için sinemada reklamlar dönerken ve film arasında maceraya devam etmek mümkün olacak.

Ücretsiz olarak indirilebilen oyunda; Jack Sparrow, Will Turner ve Kaptan Barbosa gibi serinin popüler karakterleri ve bilindik korsan gemileri bulunacak. Seride bulunan hikayeye bağlı olacak oyunda oyuncular bina, gemi inşası, asker eğitimi gibi çeşitli stratejiler planlayarak; diğer oyuncularla kuracakları ittifak ile denizdeki canavarları ve rakiplerini mağlup edebilecek.

Oyunun tanıtım fragmanını aşağıda izleyebilir ve videodan sonraki linkler ile oyunu indirebilirsiniz.

Oyunun iOS versiyonunu buradan; Android versiyonunu da buradan indirebilirsiniz.