Intel, yeni Core i9 işlemcilerle laptop oyuncularını hedefliyor

Intel’in duyurduğu 8. nesil Core i9 işlemciler laptop oyuncuları, sanal gerçeklik düşkünleri ve içerik üreticilerini hedefliyor. Yeni işlemci Intel’in adlandırmasıyla “tutkulu seviye” performansı sunuyor ve Intel’in şimdiye kadar ürettiği en hızlı dizüstü bilgisayar işlemcisi olarak konumlandırılıyor.

Intel’in yeni çipleri her geçen gün hızla büyüyen oyun sektörünü hedefliyor. 8. nesil Core i9 işlemciler bir önceki nesil olan 7. nesil Core i7 işlemcilere göre %29 oranında daha iyi performans sunacak.

Laptop için yeni Core i9, i7 ve i5 işlemcileri Coffee Lake tabanlı olacak ve 14 nanometre – plus teknolojisinden faydalanacak. Yeni işlemciler oyun esnasında %41 oranında daha fazla FPS vadediyor. 4K videoları düzenlemede ise bir önceki nesile oranla %59 oranında performans artışı vadediyor.

Tüm yeni işlemcilerin Intel’in Optane teknolojisi destekleyeceğini de hatırlatmakta fayda var.