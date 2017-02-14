Intel Windows 10’da Vulkan’ı destekleyecek

Şirket yeni Apollo Lake ve Kaby Lake ailelerini Vulkan destekleyen işlemciler listesine ekledi.

Intel, Windows PC’lerde oyun ve sanal gerçeklik deneyimlerini geliştirmek için bunu mümkün kılan Vulkan API’leri (uygulama programlama arabirimleri) desteklemek üzere resmi daha fazla seçenek sunacak.

Vulkan, DirectX 12’ye benzeyen ve birçok uygulama için kullanılabilen, ancak oyunlar gibi görsel uygulamalarda gerçek performansını açığa çıkartan bir teknoloji.

Vulkan’da yazılmış oyunlar ve VR uygulamaları, Kaby Lake kodlu Intel’in 7. Nesil ve Skylake kodlu 6. Nesil işlemcilerine entegre GPU’lar ile çalışacak. Ayrıca kod adı Apollo Lake olan Pentium işlemcilerdeki Intel HD Graphics 505 GPU’yu da destekleyecek.

Bu destek sayesinde Windows tabanlı sanal gerçeklik başlıkları üzerinde çalışmak üzere Vulkan uygulamalarına kapı açılabilir.

Bu yılın ilerleyen günlerinde Lenovo, Dell ve HP gibi PC üreticilerinin Windows 10 PC’lere bağlanan sanal gerçekleik kaskları çıkarmaları bekleniyor. Microsoft 27 Şubat’ta San Francisco’da başlayacak olan Oyun Geliştiriciler Konferansı’nda VR geliştirme setlerini tanıtacak.

Intel, entegre Kaby Lake GPU’larının grafik özelliklerini geliştirerek 4K grafik kapasitesine ulaştı. Bunun üzerine sağlanan Vulkan desteği, daha iyi bir oyun deneyimi için fırsat sağlayacak.

Şunu da belirtmek lazım ki Vulkan destekli oyunları Windows PC’lerde, Nvidia ve AMD’nin sağladığı sürücülerle çalıştırmak zaten mümkün. Ancak Intel’in Vulkan’a olan desteği artık resmi bir nitelik kazandı.

Günümüzde çoğu Windows oyununda kapalı bir sistem olan ve Microsoft tarafından geliştirilen DirectX 12 teknolojisi kullanılıyor. Açık kaynak kodlu Vulkan DirectX’in sunduğu pek çok imkanı sağlarken aynı zamanda daha iyi grafikler için yeni GPU ve CPU’ların kaynaklarından tam olarak yararlanıyor. Ayrıca daha az sistem kaynağı kullanıyor ve görüntüleri daha hızlı üretebiliyor.

Samsung Galaxy S7 gibi bazı premium akıllı telefonlar da Vulkan’ı da destekliyor. Vulkan giderek artan destekçileri sayesinde geleceğin görsel altyapı taşlarından birisi haline gelebilir.