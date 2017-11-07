Injustice 2’nin PC için çıkış tarihi belli oldu

NetherRealm tarafından geliştirilen hikaye tabanlı dövüş oyunu Injustice 2’nin PC’ye ne zaman geleceği belli oldu.

NetherRealm, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 16 Mayıs’ta satışa sunulan Injustice 2’nin PC sürümünün ne zaman geleceği hakkında bir bilgi vermemişti. Aradan yaklaşık 6 ay gibi vakit geçmesine rağmen PC sürümünün ne zaman geleceği belli oldu. Warner Bros. tarafından yapılan açıklamada Injustice 2’nin PC sürümü 14 Kasım’da Steam ve Microsoft Store’da eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

PC betasının açıldığını da duyuran Warner Bros., beta sürümünün 10 Kasım’a kadar kullanılabilineceğini belirtti. Beta sürümüyle birlikte Injustice 2’nin PC’de minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de belli oldu. Minimum sistem gereksinimleri olarak 64-bit Windows 7 / Windows 10 işletim sistemi, Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz veya AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz işlemci, NVIDIA GeForce GTX 570 veya NVIDIA GeForce GTX 1050/ AMD Radeon HD 7850 veya AMD Radeon RX 550 ekran kartı ve genişbant internet bağlantısı gerekiyor.

Injustice 2’nin önerilen sistem gereksinimleri olarak ise 64-bit Windows 7 / Windows 10 işletim sistemiyle çalışması, Intel Core i3-2100, 3.10 GHz / AMD FX-6300, 3.5 GHz veya AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz işlemci, 8 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 veya RX 570 ekran kartı ve genişbant internet bağlantısı bulunması gerekiyor.