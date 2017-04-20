Injustice 2’nin kötü karakteri belli oldu

NetherRealm’ın PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirdiği Injustice 2’nin çıkış tarihine yaklaşırken heyecan giderek artıyor.

Warner Bros., Shattered Alliances adlı video serisine eklediği yeni videoyla oyunun baş kötü karakterini gösterdi. DC çizgi roman fanatiklerinin tanıyabileceği bir karakter olan Brainiac, Injustice 2 oyununun kötü karakteri olacak. DC karakterleri arasında en güçlülerden biri olan Brainiac’ın dünyayı büyük bir kaos ile nasıl baş başa bıraktığını aşağıdaki fragramanda görünüyor

Batman, Superman gibi iyi kahramanların Brainiac’a karşı mücadele edebilmesi için aralarındaki husumetleri geride bırakıp güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Bu esnada bazı kötü karakterlerin de yola gelerek Brainiac’ın karşısına çıkacakğı iddiaları da bulunuyor.

Merak edilen her şeyin cevabını 16 Mayıs’ta Injustice 2’nin satışa sunulmasıyla öğreneceğiz.