Hunt Showdown erken erişime sunuluyor

Avni, Cevat ve Faruk Yerli tarafından kurulan Crytek’in geliştirdiği Hunt Showdown isimli oyun Steam üzerinden erken erişime açılıyor.Far Cry’ın ilk oyunu ile tanınmasının ardından Crysis ile tam anlamıyla bir fenomen haline gelen Crytek’in E3 2017’de tanıttığı Hunt Showdown isimli oyunu erken erişime açılıyor. Crytek tarafından yapılan açıklamada oyun kısa süre içinde erken erişime açılacak. Erken erişim şimdilik 12 ay sürek ancak Crytek bu süreyi değiştirme hakkına da sahip.

Hunt Showdown’da görev alan önemli isimler arasında bulunan Magnus Lerbrant, bu gelişmenin olabilecek en iyi şey olarak değerlendirdi. Crytek, Hunt Showdown’ın erken erişim dönemindeki fiyatını henüz netleştirmedi. PC’ye özel olarak geliştirilen oyun, yalnızca Steam üzerinden indirilebilir olacak.