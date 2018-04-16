HTC Vive ve Oculus Rift için en iyi VR oyunları

Sanal gerçeklik gözlükleri son kullanıcının eline ulaşı yaklaşık 2 yıl oluyor. Geçen bu süre içerisinde hem HTC Vive ve Oculus Rift gibi VR başlıklarının popülaritesi arttı hem de hali hazırda popüler olan oyunların VR sürümlerini yayınlamaları hız kazandı.
Bu listede HTC Vive ve Oculus Rift başlıklarında keyifli vakit geçirebileceğiniz en popüler uygulamaları sıraladık.
1- Skyrim VR ve Fallout VR4 VR
2- The Gallery – Episode 2: Heart of the Emberstone
3- Kingspray and ViveSpray
4- Google Earth VR
5- Superhot VR
6- Robo Recall
7- Arizona Sunshine
8- Star Trek: Bridge Crew
9- VR Museum of Fine Art
10- Lone Echo
11- Invisible Hours
12- Gorn
13- Duck Season
14- Mage’s Tale
15- Reality Decks and Vinyl Reality
16- Thumper and Rez Infinite
17- Rec Room and VR Chat
18- Wilson’s Heart
19- Talos Principle