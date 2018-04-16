HTC Vive ve Oculus Rift için en iyi VR oyunları

Sanal gerçeklik gözlükleri son kullanıcının eline ulaşı yaklaşık 2 yıl oluyor. Geçen bu süre içerisinde hem HTC Vive ve Oculus Rift gibi VR başlıklarının popülaritesi arttı hem de hali hazırda popüler olan oyunların VR sürümlerini yayınlamaları hız kazandı.

Bu listede HTC Vive ve Oculus Rift başlıklarında keyifli vakit geçirebileceğiniz en popüler uygulamaları sıraladık.

1- Skyrim VR ve Fallout VR4 VR

2- The Gallery – Episode 2: Heart of the Emberstone

3- Kingspray and ViveSpray

4- Google Earth VR

5- Superhot VR

6- Robo Recall

7- Arizona Sunshine

8- Star Trek: Bridge Crew

9- VR Museum of Fine Art

10- Lone Echo

11- Invisible Hours

12- Gorn

13- Duck Season

14- Mage’s Tale

15- Reality Decks and Vinyl Reality

16- Thumper and Rez Infinite

17- Rec Room and VR Chat

18- Wilson’s Heart

19- Talos Principle