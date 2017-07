Horizon: Zero Dawn’a güncelleme geliyor

Oyuna gelen yeni güncelleme ile birçok yeni özellik oyuna ekleniyor.

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn oyununa gelen her güncelleme ile birlikte oyunu sevenlerin beklentileri fazlasıyla karşılıyordu. Guerrilla Games oyunun fanlarını daha da çok sevindirmek için PlayStation Blog’unda oyuna gelecek olan yeni güncellemenin detaylarını açıkladı.

Duyurulan 1.30 güncellemesinde oyuncular tarafından merakla beklenen New Game + adlı mod oyuna eklenecek. Bu mod ile oyuncular, oyuna en baştan başlayabilecek bununla birlikte daha önceki oyunda edinilen her şey oyuncunun elinde bulunmayı sürdürecek. Ancak bu moda zaten 50. seviyeye ulaşarak başlayan oyuncular, yeniden seviye atlayamayacak.

Bu oyun modunun dışında oyuna yeni kıyafet ve silahlar eklenecek. Ayrıca oyuna Ultra Hard zorluğu eklenecek. Bu zorluk seviyesinde Alloy’un can yenileme hızına ciddi şekilde sınırlama gelecek. Ancak bu ultra zorluk seviyesini tercih etmeyenler, yeni moda başlamadan önce istedikleri farklı bir zorluk derecesini de tercih edebilecek.

Son olarak oyuna 2 yeni kupa eklencek. Bu kupalardan biri, New Game + modunu başarıyla tamamlayanlara verilecek. Diğer kupa ise New Game + modunu Ultra Hard zorluk seviyesinde tamamlayan oyunculara verilecek. Görülen o ki Guerrilla Games, E3’de duyurulan Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds güncellemesi gelene kadar oyunun fanatiklerini meşgul etmeyi başaracak. Aşağıda E3 esnasında duyurulan DLC paketinin tanıtım videosunu da izleyebilirsiniz.