HITMAN: Definitive Edition Mayıs ayında geliyor

IO Interactive, Square Enix ve Warner Bros üçgeninde sıkıntılı süreçler geçiren Hitman oyun serisinin geleceği sonunda Warner Bros anlaşmasıyla bir sonuca bağlandı.

Warner Bros ve IO Interactive, dünyaca ünlü HITMAN oyununun yayın ve dağıtım hakları için anlaşma yaptığını duyurdu. Bilkom, Warner Bros ile işbirliği doğrultusunda PS4 ve Xbox One platformları için HITMAN: Definitive Edition oyununu Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunacak.

HITMAN: Definitive Edition, oyununun ilk sürümündeki tüm içeriklere ve oyun güncellemelerine ek olarak, Ajan 47 için Freedom Fighters, Kane & Lynch ve Mini Ninjalar gibi IO Interactive oyunlarından esinlenerek yaratılan yeni kimlikler ve kıyafetlerle daha fazla gizlenme imkanı sunuyor.

Yaklaşık 12 ile 24 GB arası bir alan kaplayacağı tahmin edilen oyunun yeni içerikleri ise şöyle:

IO Interactive’in 20. Yıldönümü Kıyafet Paketi – Freedom Fighters, Kane & Lynch ve Mini Ninjalar’dan esinlenerek hazırlanmış üç yeni kıyafet

– Freedom Fighters, Kane & Lynch ve Mini Ninjalar’dan esinlenerek hazırlanmış üç yeni kıyafet HITMAN 1.Sezon (Ana Oyun) – ICA Tesisi ile birlikte Paris, Sapienza, Marakeş, Bangkok, Colorado ve Hokkaido gibi ilk sezondan yedi egzotik yer

– ICA Tesisi ile birlikte Paris, Sapienza, Marakeş, Bangkok, Colorado ve Hokkaido gibi ilk sezondan yedi egzotik yer HITMAN Yılın Oyunu İçeriği – “Yılın Oyunu” içeriğinde yer alan “Patient Zero Campaign”den dört görev, üç benzersiz silahın kilidini açan Escalation Contracts ve palyaço, kovboy kıyafetleri ile siyah takım elbise

– “Yılın Oyunu” içeriğinde yer alan “Patient Zero Campaign”den dört görev, üç benzersiz silahın kilidini açan Escalation Contracts ve palyaço, kovboy kıyafetleri ile siyah takım elbise HITMAN Summer Bonus Episode – Sapienza ve Marakeş’teki ICA bonus görevler

– Sapienza ve Marakeş’teki ICA bonus görevler HITMAN: Blood Money Requiem Paketi – Requiem kıyafeti, Pale Duck Patlayıcı ve ICA krom tabanca dahil

– Requiem kıyafeti, Pale Duck Patlayıcı ve ICA krom tabanca dahil HITMAN 1.Sezon ve Yılın Oyunu sürümlerindeki tüm özellikli paketler ve oyun güncellemeleri