Heroes of the Storm’da kaçırılmayacak fırsat

Blizzard’ın sevilen MOBA oyunu Heroes of the Storm’da ücretsiz paket dağıtımı başlıyor.

Geçen hafta Heroes of the Storm’da ilginç gelişmeler yaşandı. İlk önce oyun için büyük bir güncelleme geleceğinin duyurusu yapıldı ve Heroes of the Storm’un 2.0 kodlu versiyonuna geçiş yapılacağı belirtildi. Bunların ardından oyunda Cassia ve Genji isimli yeni karakterlerin duyurusu yapıldı.

Heroes of the Storm’da biriktirilen gemler ile 20 kahramanın bulunuduğu Mega Kahraman Paketleri satın alınabiliyor. Gelen güncellemeyle beraber Blizzard: 25 Nisan’dan itibaren oyuncuların dört mega paket içinden birini ücretsiz olarak seçebileceklerini duyurdu.

Beklendiği gibi bu dört pakette dört kahraman sınıfını bulunuyor. Warrior, Assasin, Supporter ve Specialist sınıfları arasından oyuncular kendisine en yakın hisettiği sınıfı seçerek bu sınıftaki kahramanları içeren mega paketi ücretsiz olarak alabilecek..

Bunu yapabilmek için tek gereken 25 Nisan’da kullanıma sürülecek olan 2.0 güncellemesini yapmak ve ardından oyuna girmek. Hemen ardından dilediğiniz sınıfa ait mega paketi seçebileceksiniz.