Hayatta kalma oyunu The Long Dark artık geliyor

Hayatta kalma konusu işlenen RPG oyunu The Long Dark’ın detayları paylaşıldı.

Hinterland Studios’un uzun yıllar boyunca kitlesel fonlama ile geliştirilen ve daha sonra Xbox One ve Steam için pre-alpha versiyonu yayınlanan hayatta kalma oyunu The Long Dark, 1 Ağustos’ta satışa sunulacak. Hinterland Studios’un geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda oyunun PlayStation 4 versiyonu da aynı tarihte satışa sunulacağını açıklamıştı. Oyunu satın alanlar beş kısımdan oluşan oyunun hikaye modundaki ilk iki bölümü de erişim hakkına sahip olacak.

Yeni hikaye modunda Kuzey Kanada’da bulunan bir ormanda bir uçağın gizemli bir elektrik fırtınasından dolayı düşmesinden ardından farklı yerlerde gözlerini açan pilot Will Mackenzie ve Dr. Astrid Greenwood’un maceraları anlatılıyor. Stüdyonun ilk iki bölüm için toplam 6 ile 10 saat arasında sürecek bir oyun içeriği geliştirdiği tahmin ediliyor. Oyuncuların kazanın ardından hayatta kalmak için önce bir barınak bulması ardından da Dr. Astrid’i ararken gizemli elektriğin niteliğini anlamaya başlaması gerekiyor. Geri kalan üç bölüm, yıl içinde ve 2018’in ilk kısmında yayınlanacak. Şirket, öngörülebilir gelecek için orijinal sanal alan modunu güncellemeye de devam edecek. Wintermute’ın tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ancak bu genişletme paketlerinden önce stüdyo mevcut sistemi “Faithful Cartographer” olarak adlandırılan önemli bir güncelleme ile yenileyecek. Bu güncelleme sayesinde mevcut oyuncular, elden geçirilmiş bir kayıt sistemi ve yeni alanlar keşfederken yeni harita özellikleri ile karşılaşacaklar. Oyun iyileştirmeleri arasında tavşanlara taş atarak avlamak, meşale ve fişekler ile avcıyı vahşi hayvanlara karşı korumak ve avladıktan sonra gerçekleştirilebilecek çeşitli yetenekler bulunuyor. Bunların yanında oyunun içinde pek çok yeni sanatsal çalışma, yepyeni bir kullanıcı arayüzü ve daha dengeli çalışmaya yönelik hata düzeltmeleri ek olarak gelecek.

Fiyatlama açısından Steam ve Xbox One’dan oyunu 20 dolara satın alanlar 1 Ağustos’ta oyuna tam erişim sağlarken, oyunun yeni özelliklerine ve ek ücret ödemeden Wintermute’ın bütün bölümlerine sahip olacak. Oyunu PlayStation 4 için satın alacaklar ise erken erişim programından faydalanamayacak. PS platformunda aynı içeriklere sahip olmak için 35 dolar ödenmesi gerekiyor.