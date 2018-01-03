Harry Potter: Wizards Unite’ın çıkış aralığı belli oldu

Niantic’in mobil cihazlar için çıkacak yeni AR oyunu Harry Potter: Wizards Unite’ın çıkış tarihi aralığı açıklandı.

Geçtiğimiz sene sonuna doğru resmen duyurulan oyun, Pokémon GO’ya benzerlikler gösterecek. , Oyun hakkında edinilen bilgilere göre Harry Potter: Wizards Unite, 2018 yılının ikinci yarısında bir başka deyişle 2018 Haziran ile Aralık aylarında oyun severlerle buluşacak.

Geliştirici ekip lideri, Pokémon GO oyunundan dersler aldıklarını ve yeni oyunlarda az sorunla kullanıcılar ile buluşacağını söyledi. Ekip olarak birçok farklı ülke hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarının altını çizen lider, bu sayede daha kaliteli bir arttırılmış gerçekçilik oyunu sunabileceklerini de belirtti.

Pokemon Go’nun Temmuz ayında kullanıma sunulduğumu hesaba katacak olursak Harry Potter: Wizards Unite’ın da Temmuz ayında kullanıma sunulması bekleniyor.