Harry Potter: Hogwarts Mystery hakkında yeni detaylar belli oldu

Jam City tarafından yapılan açıklamada ilk tanıtım videosunun yanında oyun hakkında yeni detaylar paylaştı.

Harry Potter: Hogwarts Mystery, oyunseverlerin ve serinin hayranlarının kendi oyun içi karakterlerini yarattıktan sonra Hogwarts’ta öğrenci olabildikleri ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Oyunda dilediklerince kişiselleştirebildikleri karakterlerini yaratacak olan oyuncular, Hogwarts’taki derslere katılacak, sihirli güçler elde edecek ve diğer oyuncularının desteğini ya da düşmanlığını kazanacak hamleler yaparak oyunun gidişatını değiştirecekler. Yapılan her seçim karakterin öğrencilik hayatını ve bir cadı ya da büyücü olma yolunda gösterdiği gelişimi etkileyecek.

Bu yıl bahar döneminde yayınlanması planlanan oyun, halen geliştirilmekte olan mevcut sürümüyle ilk kez 26-28 Ocak arasında Florida’daki Universal Stüdyolarında gerçekleştirilecek Harry Potter Kutlamalarında görücüye çıkacak. Etkinliğe katılacak olan serinin hayranları Jam City tarafından gerçekleştirilecek iki “kamera arkası” panelinde oyunun yapım aşamalarını keşfedecek ve Harry Potter: Hogwarts Mystery standına giderek oyunun resmi eşyalarını edinme, şu anki sürümünün bir kısmını oynama, geliştiricilerle tanışma ve bir çok sürprizle karşılaşma fırsatı elde edecek.

Jam City CEO’su Chris DeWolfe: “Harry Potter: Hogwarts Mystery, büyü, arkadaşlık ve Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu’ndaki öğrencilik hayatına dayalı eğlenceli bir rol yapma deneyimi sunuyor. Serinin hayranlarına oyunumuzu ilk kez Harry Potter Kutlamalarında gösterecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Etkinliğe gelemeyenler üzülmesin; bahar aylarında oyunun tam sürümünü yayınlamak için canla başla çalışıyoruz. Çok yakında herkes Hogwarts’ın en iyi cadısı veya büyücüsü olmak için yarışabilecek ve okulun sayısız gizemini keşfedebilecek” dedi.

Oyun Harry Potter’ın doğumu ve Hogwarts’a ilk geldiği, Nymphadora Tonks ve Bill Weasley’in hala okulda öğrenci olduğu yıllar içinde geçecek. Oyundaki karakter kişiselleştirme sistemi, avatarınız oyunda ilerleyip yeni sihirli güçler ve beceriler elde ettikçe görünüş değiştirme imkanı sunuyor. Okula kayıt olurken 4 binadan birine girecek ve büyü dersleriyle, etkinliklerine katılacaksınız. Karşılaşacağınız esrarlı olayları çözmek, çıkacağınız maceralarda yenilmez olmak ve görevleri bitirmek istiyorsanız derslerinizde başarılı olmak ve yeteneklerinizi geliştirmek zorundasınız. Yetenekleriniz geliştikçe yeni bölgeler, büyüler ve sihirli yetenekler keşfedilecek.

Harry Potter: Hogwarts Mystery hem takip edilecek bir ana görevin yanında küçük hikayeler de barındıracak. Oyundaki bütün seçimler açılacak yeni görevleri, oyunun gidişatını ve diğer karakterlerin size yaklaşımını etkileyecek. Büyük ölçüde alınan kararlara göre şekillenen yapısı sayesinde oyun, Harry Potter hayranlarına kendi özgün hikayelerinin kahramanı olma şansı tanımakta.

Harry Potter: Hogwarts Mystery Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından lisanslanan oyunun, Jam City tarafından geliştirilmekte ve J.K. Rowling’in yarattığı Harry Potter evrenine dair oyun deneyimleri sunmayı hedefleyen Portkey Games aracılığıyla yayınlanmaktadır.

Harry Potter: Hogwarts Mystery, önümüzdeki bahar aylarında App Store, Google Play ve Amazon Appstore üzerinden indirilebilir olacaktır.