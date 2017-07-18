Half-Life 3 hakkında şaşırtıcı gerçek

Half-Life serisinin eski ana senaristi seri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Bu sene ve geçtiğimiz sene Left 4 Dead, Portal ve Half-Life serilerinin birçok senaryo yazarı Valve’dan ayrıldığını açıklamıştı. Bu ayrılıkların ardından serilerde beklentilerin düşük tutulması gerektiğini anlaşılıyordu. Edinilen yeni bilgilere göre Half-Life 3’ün gelmeyeceği kesin olarak belli oldu.

Half-Life serisinin eski ana senaristi Marc Laidlaw’ın yaptığı açıklamada eğer görev almayı sürdürseydi Half-Life 3’ün gelecegini ve oyunun belli bir sona sahip olmayacağını söyledi. Geri dönmeyi hiç düşünmediğini belirten Laidlaw, Half-Life 2: Episode 3 için fikirleri olduğunu ve Half-Life ile Half-Life 2’de bulunan farkın Half-Life 2 ile Half-Life 3 arasında bulunması istediğini söyledi.

Hedefinin başkası tarafından düşünülüp, düşünülmediğini bilmediğini söyleyen Laidlaw, seriyi devralan kişinin, serinin devamı konusunda istediği özgürlüğü verilmesinin önemli göründüğünü söyledi. Bunu gerçekleştiremediğini söyleyen Laidlaw, Half-Life 3 oyununu hiç düşünmediğini aklında sadece Half-Life 2: Episode 3 olduğunu ve iki oyunun da kendisi için aynı olduğunun altını çizdi.

Half-Life 3‘ün veya Half-Life 2: Episode 3‘te Gordon Freeman‘ın hikayesini sonlanacağı iddialarını reddeden Laidlaw, Half-Life 2: Episode 3‘ün, Half-Life 2 ile bir hikaye bağının olmasını istediğini ancak yine de sonu diğer oyunlar gibi biteceğini ve Gordon Freeman’ın belirsiz bir sonraki oyunun başlamasına bir boşlukta bekleyeceğini söyledi.

Marc Laidlaw, seriyi herhangi bir sonlandırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Marc Laidlaw’ın 2016 senesinde Valve‘dan ayrılması, geri dönmeyi düşünmemesi ve seriyi başkalarında devredememesi Half-Life 3‘ün çıkmayacağı kesinleştirmiş gibi görünüyor.