GTA V’in hikaye modu sona erdi

Rockstar Games GTA V için yeni bir hikaye modu DLC’si yayınlanmayacağını açıkladı.

2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulduğu ilk üç günde 1 milyar dolar gibi erişilmesi oldukça güç bir hasılat elde eden GTA V, aradan geçen 4 seneye rağmen GTA Online ile para kazandırmayı sürdürüyor. Rockstar, GTA Online üzerine yoğunlaşmak istediği için GTA V için yeni hikaye modu DLC paketi gelmeyeceğini belirtti.

Daha önce piyasaya sürülen GTA oyunlarına bakıldığında 1 veya 2 DLC paketi çıkmıştı. Bu DLC paketleri oyundan bağımsız bir yapıya sahip olsa da ana oyunla bağlantısı bulunabiliyordu. GTA V’in hikayesi sona ermiş gibi görünüyor. GTA hikayesi oynamak isteyenlerin serinin merakla beklenen yeni oyunu GTA VI’nın beklenmesi gerekiyor.