GTA önümüzdeki hafta köklerine geri dönecek

GTA: Online için önümüzdeki hafta çıkacak olan nostaljik eklenti oyuna değişik bir hava kazandıracak.

25 Nisan’da yayınlanacak “Tiny Racers” ile GTA: Online’da nostalji dönemi başlayacak. Bunun ötesinde “Tiny Racers” 8 ve 16 bitlik dönemden kalma Micro Machines serisine saygı duyan yarış oyunu severler için güzel bir tercih de olabilir.

Aşağıdaki tanıtım fragmanında görüldüğü gibi “Tiny Racers” eklentisi ilk piyasaya sürülen GTA sürümüne benzer bir deneyimi tekrar modern bilgisayarlara geri getiriyor. Farklı pistler ile birlikte çeşitli silahlar sunulan eklentide oyuncak araçlar ile yaşanan bir aksiyon oyun severlere sunuluyor. Bu eklenti ile GTA: Online dünyasında damalı bayrağı görmek için büyük bir mücadele vermek gerekecek.

GTA V’in üç yılı aşkın süredir halen en çok satan oyunlar arasında bulunmasının en temel sebeplerinden birisi Rockstar’ın GTA:Online’ı taze tutmak için sürekli güncellemeler yayınlaması. Bakalım; Rockstar benzer bir başarıyı sonbaharda piyasaya çıkacak Red Dead Redemption 2 ve daha sonra gelme ihtimali olan Red Dead Redemption: Online ile sürdürebilecek mi?