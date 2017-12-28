GTA Online’a yeni yıl içerikleri eklendi

GTA Online’a yeni yıl ile birlikte yeni bir araç, yeni bir resmi mod ile karlı atmosferlerin bulunduğu yeni yıl etkinlikleri eklenecek.

Oyuna eklenen Overflod Autarch, 1.955.000 dolar değeriyle GTA Online’ın en pahalı otomobilleri arasında 9. sırada bulunuyor. Güzel tasarımı, yüksek kapasitesi ve estetik eklentileriyle oyuncuların tercih etmekte tereddüt etmeyeceği bir otomobil olma niteliği taşıyor.

Oyunun klasik modları arasında yer alan Adversary Mode için eklenen Slashers isimli etkinlikte pala ve pompalı tüfekli Slashers üyeleri, termal görüş ve el feneri ile gelen Hunted ekibine karşı amansız bir mücadele verecek. GTA Online oyuncuları, 8 Ocak’a kadar bu mod üzerinden iki GTA doları ve RP edinebilecek.

2017 yılı boyunca emek harcayan Grant Theft Auto Online oyuncularına eski dönemlerde verilen hediyelerle birlikte yeni hediyeler de gelecek. Oyuncular, kar yağışı altındaki dünyada, yılbaşına özel olarak hazırlanan hediyeleri edinme imkanı sunuluyor.