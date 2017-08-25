GTA Online’a yeni bir güncelleme gelecek

Rockstar Games, oyunculara daha zengin bir oyun deneyimi sunmak için Smuggker’s Run isimli güncellemeyi duyurdu.

29 Ağustos’ta oyuna ücretsiz olarak yayınlanacak olan Smuggler’s Run isimli güncellemede oyuna yeni uçak ve helikopterler dahil olacak. Oyuncular, bu araçlarla Los Santos ve Blaine County’da bulunan yeni görevlerini gerçekleştirebilecek.

Oyuncuların bu uçak ve helikopterleri güvende tutabilmesi için bir de hangar satın alması gerekecek. Oyuncular, hangarda bulunan uçak ve helikopterlerini özelleştirme imkanına da sahip olacak.

Smuggler’s Run güncellemesinde yeni hızlı ve akrobatik otomobillerde eklenecek. Ayrıca oyuna yepyeni bir Checkpoint sistemi yer alacak. Stratejik bir şekilde yerleştirilen bu Checkpoint’ler oyuncuların otomobillerinin hızlandırma gibi farklı ekstra özellikler ekleyecek.

GTA Online’da yeni otomobil, hava araçları ve Adversory modlar yıl sonuna kadar gelmeye devam edecek.