GT Sport’ta iki farklı grafik modu bulunacak

PlayStation 4 kullanıcılarının merakla beklediği oyunlar arasında yer alan yarış oyunu Gran Tursimo Sport hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

170 araç bulunacak olan oyunun betasını neredeyse 1 milyon oyuncu tarafından oynanmasının ardından yeni gelen bilgilere göre oyunda PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro kullanıcıları için farklı grafik modları bulunacak. PlayStation 4 Pro kullanıcıları, oyunu 4K ve 1080p çözünürlüklerinde oynayabilecek. 1080p modunda 60 FPS ile oynanabilen oyunun 4K çözünürlüğünde kaç FPS ile oynanacağı belirsizliğini koruyor.

PlayStation 4 kullanıcıları, Driveclub’tan beri kaliteli yarış oyunu bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. PlayStation 4 için özel olarak gelecek Gran Turismo Sport’un Xbox One için geliştirilen Forza Motorsport 7’ye rakip olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Gran Turismo Sport’u geliştiren ekip, oyunun grafiklerini PlayStation 5’e uygun bir şekilde ayarladığını söylemişti.