GRID Autosport iOS cihazlara geliyor

Codemasters’ın mobil cihazlar için 27 Mayıs’ta duyurduğu GRID Autosport oyunun çıkış tarihi belli oldu.

Feral Interactive tarafından yapılan açıklamada GRID Autosport 27 Kasım’da yalnızca iOS ile çalışan cihazlara gelecek. iPad ve iPhone kullanıcılarının oynayabileceği oyunda uygulama içi satın alma yer almayacak. GRID Autosport oyununda McLaren 12C GT3, Dallara F312, Mazda RX-7 (FD3S) Drift Tuned, Audi RS 5 Coupe, Pagani Zonda Revolución’a ek olarak 75 otomobil daha bulunacak.

GRID Autosport’ta Hoffenheim,Yas Marina ve San Francisco’nun da bulunduğu 22 tanınmış pist ile birlikte toplam 100 yarış pistinde yarışılacak. Oyunu satın almak isteyenlerin AppStore üzerinden 9.99 dolar ödemesi gerekiyor. Ancak oyundaki DLC’lerin ücretsiz olması güzel bir durum.

Feral Interactive, GRID Autosport’un iPhone SE ve iPhone 7 cihazlarından sonra piyasaya sürülen iPhone’lar ve bu yıl tanıtılan iPad ve iPad Pro tabletleriyle uyumlu olarak çalışacağını açıkladı. Oyunu indirmek isteyenlerin toplam 8 GB’lık boş bırakması gerekiyor.

GRID Autsport için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.