Gran Turismo Sport’un demosu yayınlandı

PlayStation 4 kullanıcıları tarafından merakla beklediği Gran Tursimo Sport’un demosu sonunda yayınlandı.

Polyphony Digital tarafından geliştirilen 18 Ekim’de raflardaki yerini alacak olan oyunu oynamak için beklemek istemeyen oyuncular için bugün PS Store’a oyunun demosu yayınlandı. Bugün demoyu indiren oyuncular, 4 gün boyunca oynayabilecek. 12 Ekim günü saat 16:00’da ise demo sürümü erişime kapanacak.

Süre sınırlı demo sürümünde önemli notlar yer alıyor. Oyunculara, demoda teknik sorunlar bulunabilir olduğu belirtiliyor. Demo süresi boyunca demonun sonlandırılabilir veya demoya erişimin durdurulabilir olduğu söyleniyor. Ayrıca oyuncuların demo esnasında oyuna yama yapması, veri içerik ve işlevsellik ekleyip kaldırması gerekebileceğinin de altı çiziliyor.

Gran Turismo Sport’un süre sınırlı demosunu buradan indirebilirsiniz.