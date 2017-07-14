Gran Turismo Sport’un çıkış tarihi açıklandı

Oyun için yayımlanan yeni videoda çıkış tarihi de belli oldu.

PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro konsollarına özel olarak gelecek Gran Turismo Sport, 18 Ekim’de oyun severler ile buluşacak. Oyunun çıkış tarihinin belli olmasına ek olarak yeni kapalı veya açık beta sürecini ise gelmeyecek.

Gran Turismo Sport’un; Gran Turismo Sport Collector’s Edition, Gran Turismo Sport Steel Book Edition, Gran Turismo Sport Day 1 Edition, Gran Turismo Sport Digital Deluxe Edition ve Gran Turismo Sport Digital Edition adlı 4 farklı sürüm ile gelecek. Bu sürümlerin her birinde oyunun iç öğelerinden oluşan farklı içerikler bulunuyor.

Gran Turismo Sport ile PlayStation 4’ü ilk kez ziyaret edecek olan seride oyuncular, heyecan dolu pistlerde hünerlerini sergileyecek. Sıradan sürücüden otomobil tutkununa kadar herkesin rahatça oynanabilir olarak tasarlanan oyunda harika detaylarla yeniden tasarlanmış 140 tane otomobil bulunuyor. Daha gerçekçi bir oynanış da sunacak olan Gran Turismo Sport’un gelmesi yarış oyun severleri tarafından dört gözle bekleniyor.

Gran Turismo Sport’un çıkış tarihi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.